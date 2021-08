Exposição fotográfica ‘Amamentar é Proteger’ está em cartaz em estação de Metrô

Quem passa pela estação República da Linha 3-Vermelha do Metrô pode conferir a exposição fotográfica “Amamentar é Proteger”. A mostra, que segue até o dia 31 deste mês, chama a atenção para a proteção da amamentação como uma responsabilidade compartilhada.

Composta por fotos de colaboradoras, mães e pacientes do Instituto da Criança e do Adolescente e do Instituto Central do Hospital das Clínicas, as imagens mostram diferentes momentos do aleitamento materno.

Além da exposição presencial, cartazes estão afixados nas estações com um QR Code que leva a uma versão virtual da exposição e a um conteúdo educativo sobre o aleitamento materno.

A campanha também será veiculada em vídeos nos painéis digitais distribuídos nas estações do Metrô Ana Rosa, Brás, Brigadeiro, Consolação, Corinthians-Itaquera, Jabaquara, Luz, Palmeiras-Barra Funda, Paraíso, Portuguesa-Tietê, República, Santa Cruz, São Bento, Sé, Tatuapé e Trianon-Masp.