Governo de São Paulo anuncia mais oito clínicas veterinárias em programa voltado à defesa e saúde animal

O governo de São Paulo anunciou nesta semana a construção de mais oito clínicas veterinárias do programa Meu Pet, dedicado à defesa e saúde de animais domésticos no Interior e Litoral.

Os oito novos serviços serão instalados em Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, Registro, Santa Bárbara d’Oeste, Jundiaí, São José do Rio Preto, com previsão de início das obras neste ano e conclusão em 2022.

Leia também:

Prefeitura de São Paulo torna obrigatória a vacinação contra covid-19 para servidores e funcionários públicos

Capital aplica 2ª dose da vacina contra covid-19 neste sábado

Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões neste sábado

A rede Meu Pet integra também as duas primeiras clínicas do programa já em construção em Araçatuba e Votuporanga, anunciadas em maio e com conclusão prevista para dezembro deste ano.

Nos locais serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análise clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.

Os municípios foram selecionados de acordo com a capacidade de realizar assistência regional. Eles também serão os responsáveis pela contratação de profissionais e custeio das atividades assistenciais quando as unidades estiverem finalizadas.

O investimento total estimado pelo governo é de R$ 50 milhões.