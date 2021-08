Duas pessoas dividem prêmio da Lotofácil; saiba de onde são as apostas

A Lotofácil sorteada na última sexta-feira (dia 6), concurso número 2301, saiu para dois felizardos. Cada um dela levou R$ 3.074.751,44.

Uma das apostas vencedoras é de Bauru, em São Paulo. A outra é de Machado, em Minas Gerais. Elas acertaram as 15 dezenas sorteadas.

Quem marcou 14 pontos também levou prêmio. Foi o caso de 626 pessoas, que ganharam R$ 1.014,98 cada.

Os acertadores de 13 pontos – 24.732 pessoas – receberam apenas R$ 25.

Veja aqui os números sorteados na Lotofácil de ontem.

Neste sábado (dia 7), a Lotofácil volta a sortear seu prêmio padrão, avaliado em R$ 1,5 milhão.

Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina, concurso 5625. Por isso, a loteria pode pagar hoje nada menos do que R$ 8,3 milhões nesta noite.

Noventa pessoas chegaram bem perto do prêmio principal, acertando a quadra (quatro dezenas). Elas receberam R$ 7.768,41 cada.

Já o terno (três acertos) saiu para 7.670 apostas, que ganharam R$ 137,07.

As dezenas sorteadas ontem na Quina foram: 05 – 21 – 45 – 47 – 77

Lotomania

Ontem também teve Lotomania, concurso 2202. Não houve acertador das 20 dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão para terça-feira que vem (dia 10).

Quem fez 19 pontos levou R$ 59.915,69, caso de apenas quatro pessoas.

Outras 63 marcaram 18 acertos e receberam R$ 2.377,61.

Confira aqui as dezenas da Lotomania de ontem.

Hoje tem Dupla Sena

Neste sábado, quem quiser pode tentar a sorte da Dupla Sena. O concurso 2258 pode pagar R$ 400 mil.

Na quinta-feira passada (dia 5), ninguém acertos as faixas principais de nenhum dos dois sorteios.

No primeiro, contudo, seis pessoas ganharam R$ 7.023,57 pela quina e 375 apostadores receberam R$ 128,43 pela quadra.

Já no segundo sorteio, a Dupla Sena pagou R$ 9.481,81 a quatro pessoas que marcaram cinco pontos e R$ 113,05 a outras 426 que adivinharam quatro dos seis números.

Relembre aqui o sorteio de quinta-feira da Dupla Sena.

Como apostar

As apostas para todas as loterias da noite podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site. Para tentar a sorte é preciso ter mais de 18 anos.

As regras de cada uma das loterias, bem como os valores das apostas, podem ser conferidos aqui.

O Metro World News acompanha os resultados e os divulga em tempo real no site e nas redes sociais.