Super Sete: veja os números do sorteio desta sexta-feira

A Super Sete sorteia nesta sexta-feira um prêmio de R$ 2,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta sexta-feira são:

3, 6, 9, 2, 7, 8, 7

A loteria também vem de uma série de sorteios sem ganhadores. O último sorteio foi realizado na quarta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal.

Quatro apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e ganharam R$ 8.923,53 cada. Na faixa dos 5 acertos, 57 apostadores ganharam R$ 894,59.

A partir das 20h desta sexta-feira tem ainda o sorteio da Lotofácil e da Quina, duas loterias que sorteiam prêmios de R$ 6 milhões e R$ 7,5 milhões, respectivamente.

As casas loterias de todo o país recebem apostas para as loterias até as 19h. A aposta da Lotofácil custa R$ 2,50 e da Quina, R$ 2.

As duas loterias serão sorteadas após as 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Mega-Sena milionária

Para este sábado, a Mega-Sena promete pagar um prêmio acumulado de R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

