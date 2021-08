SP: São Bernardo do Campo aprova lei que manda para fim da fila ‘sommeliers de vacina’ contra covid-19

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, aprovou o projeto “sommeliers de vacina“, que coloca no fim da fila de imunização as pessoas que querem escolher a marca da primeira dose contra covid-19. Agora, a medida se tornou lei e está em vigor na cidade desde o último domingo (1º).

De autoria do prefeito Orlando Morando (PSDB), o projeto foi aprovado na Câmara, por unanimidade, na quarta-feira (4). A medida prevê que as pessoas que se recusarem a ser imunizadas contra a covid-19 por conta da marca da vacina que se encontra disponível no momento, sejam colocadas no final da fila do processo de vacinação no município, tendo de esperar que as outras faixas etárias elegíveis sejam contempladas.



Agora, a pessoa precisa assinar um termo de recusa, no qual declara ter optado por não se vacinar devido à fabricante do imunizante disponível não ser a de sua preferência. Caso ela não queira assinar o documento, dois profissionais de saúde podem assiná-lo como testemunhas e ela fica bloqueada no sistema de agendamento até o fim da campanha de vacinação.

Segundo a prefeitura da cidade, até a última quarta-feira (4), 112 pessoas já tinham assinado o termo na cidade. Antes da medida, no último dia 30 de junho, São Bernardo chegou a registrar 220 desistências, por conta de escolha.

“Foi fundamental implementar essa medida de início, pois essas recusas iriam travar o fluxo de vacinação. Agora, vem este importante reforço (aprovação do projeto de lei). Agradeço aos vereadores pela sensibilidade, garantindo a necessidade de vacinar a todos o mais rápido e seguro possível”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

Vacinação

Até o momento, São Bernardo contabiliza quase 80% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose. Na quarta-feira, a Prefeitura iniciou o agendamento de imunização das pessoas com 24 anos.

O agendamento está disponível no portal da prefeitura e no aplicativo São Bernardo na Palma da Mão. Além do cadastro no portal, é necessário preencher os dados no site Vacina Já, do Governo do Estado, para agilizar o atendimento no dia da aplicação.