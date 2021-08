SP: hoje é dia de vacinar a população com 25 anos contra covid-19

A cidade de São Paulo inicia nesta sexta-feira a vacinação de pessoas na faixa dos 25 anos contra a covid-19, população que é estimada pela Secretaria Municipal de Saúde em 147 mil pessoas.

A população de grupos anteriores que perdeu a data de vacinação também deve procurar os postos da Capital nesta sexta para se vacinar, assim como quem vai tomar a segunda dose do imunizante.

Neste sábado, todos os postos iniciam um mutirão para fazer contato com pessoas que estão com a segunda dose pendente da vacona contra covid-19 para que se dirijam às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se imunizarem.

O horário de funcionamento das UBS e AMAS/UBSs Integradas é das 7h às 19h e os megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras funcionam das 8h às 17h.

LEIA TAMBÉM:

Antes de se dirigir aos postos, o cidadão deve fazer o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar ao atendimento e evitar aglomerações.

Outra medida que deve ser tomada antes de se dirigir aos locais de vacinação e checar o site De Olho na Fila para conferir a aglomeração e o tamanho das filas nos postos de saúde da Capital. Desta forma, é possível escolher o melhor horário para se vacinar.

Comprovante de residência

Os moradores da Capital devem apresentar no momento da imunização um comprovante de residência da cidade de São Paulo, um documento de identificação, de preferência o CPF e o Cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de parentes será necessário comprovar o parentesco com documentos.

Veja o endereço dos postos de vacinação da cidade de São Paulo.