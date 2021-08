SP deixa vacinação de jovens em ‘aberto’ e vai à Justiça por Pfizer

O governo de São Paulo afirmou ontem que não pode mais garantir a data de início da campanha de vacinação dos adolescentes contra a covid-19 depois que o Ministério da Saúde reduziu o número de doses enviadas ao estado.

A imunização dos jovens de 12 a 17 anos está prevista para começar no próximo dia 18, abrindo pelos que fazem parte dos grupos prioritários. Já o público em geral deverá receber as doses entre 30 de agosto e 12 de setembro.

Secretário-executivo da Saúde estadual, Eduardo Ribeiro disse que “a vacinação destes adolescentes nesta data está em aberto até que o Ministério da Saúde regularize a situação e garanta a continuidade dos envios de doses na proporcionalidade praticada até aqui”.

O debate começou anteontem, depois que o governo paulista acusou o ministério de reduzir o seu quantitativo.

São Paulo afirmou que tem recebido, desde o início da campanha, cerca de 20% de todas as doses disponíveis no país, pelo princípio da proporcionalidade, já que representa 22% da população.

Na última remessa de unidades da Pfizer, o estado recebeu do ministério o equivalente a 10% do país – o que dá uma corte de 50% na sua cota. Eram esperadas 456 mil doses e vieram 228 mil.

O governo formalizou pedido reivindicando o envio do restante – sem retorno do ministério – e disse ontem que está definindo a estratégia jurídica para entrar com ação na Justiça contra a redução.

Queda de braço

Em resposta ao estado, o ministério negou que São Paulo tenha sido prejudicado e afirmou que não há um percentual fixo de doses.

A pasta disse que os critérios de distribuição foram alterados para manter o equilíbrio da campanha no país e que o cálculo também leva em conta “compensações”, já que São Paulo teria retirado mais doses em outras ocasiões. O que o estado nega.

De acordo com o ministério, as mudanças foram discutidas em reunião com os conselhos que representam estados e municípios.

As autoridades paulistas confirmaram que a possibilidade de revisão dos quantitativos foi discutida em encontro no fim do mês passado, mas disseram que as bases de cálculo dessa nova distribuição nem sequer foram apresentadas e nem foi definido a partir de quando a medida teria início.