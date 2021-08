Sem ganhadores, Lotofácil vai pagar R$ 6 milhões

Sem nenhum ganhador no sorteio desta quinta-feira, a Lotofácil promete pagar nesta sexta ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 6 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Para tentar a sorte e levar essa bolada para casa o apostador deve correr para as casas lotéricas e fazer sua aposta até 19h. A aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado após as 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

SORTEIO ANTERIOR

Quatrocentos apostadores acertaram 14 dezenas e cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 1.397,94. Outras 17.694 apostas acertaram 13 dos 15 números sorteados e também levaram para casa R$ 25.

Quina também acumulou

A Quina continua sem ganhadores. No sorteio desta quinta, ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa e o prêmio saltou para R$ 7 milhões.

Os apostadores que chegaram mais perto de levar o prêmio para casa acertaram a quadra. Foram 81 e cada um deles ganhou R$ 7.430,70.

Na faixa dos três acertos, 6.601 apostas levaram R$ 137,11 cada.

O próximo sorteio da Quina será realizado nesta sexta-feira, a partir das 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As casas lotéricas aceitam apostas até 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

Hoje tem também Super Sete

A Super Sete sorteia nesta sexta-feira um prêmio de R$ 2,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

A loteria também vem de uma série de sorteios sem ganhadores. O último sorteio foi realizado na quarta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal.

Quatro apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e ganharam R$ 8.923,53 cada. Na faixa dos 5 acertos, 57 apostadores ganharam R$ 894,59.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete tem sorteio a partir das 15h. As lotéricas aceitam apostas até momentos antes do sorteio. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2.

