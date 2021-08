Prefeitura de SP anuncia calendário de vacinação até a faixa etária de 21 anos; veja as datas

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (6) um novo calendário de vacinação contra covid-19. Além de um mutirão de busca ativa de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, será contemplada até o fim da próxima semana a faixa etária de 21 anos.

Segundo o novo cronograma, neste sábado (7), será realizado um mutirão de busca ativa das pessoas que estão elegíveis para tomar a segunda dose do imunizante. O intuito é vacinar aqueles que não voltaram aos postos da capital para completar o esquema vacinal.



Já na segunda-feira (9), será feita uma repescagem para a faixa de 25 anos e segunda dose. Na terça-feira (10) e quarta-feira (11), serão vacinadas as pessoas a partir de 24 anos. Na quinta-feira (12), será a vez de quem tem 23; na sexta-feira (13), 22 anos; e no sábado (14), 21 anos.



Veja abaixo o cronograma:

Sábado (7): Mutirão de busca ativa para segunda dose

Segunda-feira (9): Repescagem para os grupos a partir de 25 anos e vacinação de 2ª dose

Terça-feira (10): 24 anos

Quarta-feira (11): 24 anos

Quinta-feira (12): 23 anos

Sexta-feira (13): 22 anos

Sábado (14): 21 anos

O horário de funcionamento das UBS e AMAS/UBSs Integradas é das 7h às 19h e os megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras funcionam das 8h às 17h. Veja o endereço dos postos de vacinação da cidade de São Paulo.



Antes de se dirigir aos postos, o cidadão deve fazer o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar ao atendimento e evitar aglomerações.

Outra medida que deve ser tomada antes de se dirigir aos locais de vacinação e checar o site De Olho na Fila para conferir a aglomeração e o tamanho das filas nos postos de saúde da Capital. Desta forma, é possível escolher o melhor horário para se vacinar.

Comprovante de residência

Os moradores da Capital devem apresentar no momento da imunização um comprovante de residência da cidade de São Paulo, um documento de identificação, de preferência o CPF e o Cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de parentes será necessário comprovar o parentesco com documentos.

Vacinação na capital

O município aplicou até esta sexta-feira 10.969.584 doses de vacina contra a covid-19. São 7.760.958 primeiras doses, 2.892.323 segundas doses e 316.303 doses únicas.

Na capital, a cobertura vacinal para população acima de 18 anos está em 87,5%, para primeira dose ou dose única, e em 34,8% para segunda dose ou dose única.