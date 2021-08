Prefeitura de São Paulo abre mais 400 vagas de trabalho para mães pelo POT Volta às Aulas

A Prefeitura de São Paulo abriu nesta sexta-feira (dia 6) cerca de 400 vagas remanescentes para mães que foram pré-aprovadas para trabalhar pelo POT (Programa Operação Trabalho) Volta às Aulas, nas escolas da rede municipal de ensino. O objetivo é que elas contribuam com a aplicação dos protocolos de saúde em combate à covid-19.

O novo grupo de mulheres será convocado por SMS, enviado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. As selecionadas devem comparecer em uma das 10 unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) dedicadas a esse atendimento na próxima segunda-feira (dia 9), entre 10h e 16h, com os documentos exigidos (veja ao final da matéria). No local, quem estiver apta, assinará o Termo de Compromisso e Responsabilidade para exercer a atividade.

A lista de convocação pode ser consultada aqui. O início das atividades está programado para o dia 10 de agosto.

As novas convocadas que forem aprovadas para as vagas irão receber capacitação on-line na área de saúde e segurança sanitária. As atividades são desenvolvidas pela Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, da Fundação Paulistana, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. A capacitação on-line ocorre por meio do Portal do Cate.

O programa está em atuação desde março deste ano e já deu oportunidade a 3,5 mil mulheres com idade entre 18 e 50 anos, moradoras da capital, desempregadas há mais de quatro meses e que não estão recebendo seguro-desemprego. A bolsa auxílio oferecida pelas vagas é de R$ 1.155,00 para uma carga de seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais.

Confira os documentos que devem ser entregues no dia da contratação:

– RG original e cópia simples;

– CPF original e cópia simples;

– Carteira de trabalho e cópias das páginas que constam a foto e o último emprego;

– Comprovante de residência e cópia simples;

– É obrigatório levar a cópia simples e os documentos originais.

Veja os endereços das unidades do Cate selecionadas:

Centro

– Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Zona Sul

– Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

– Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Zona Noroeste

– Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000

– Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12

– Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300

– Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Zona Leste

– Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

– Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

– Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064