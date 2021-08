Linha 15-Prata do Metrô funcionará a partir das 16h no domingo; entenda

A Linha 15-Prata do Metrô atenderá os passageiros neste domingo (dia 8) somente a partir das 16h, e não às 4h40, como o habitual. A mudança ocorre por conta dos testes que vem sendo realizados no sistema de controle dos trens antes da inauguração da estação Jardim Colonial, prevista para este ano.

Durante o período de interdição, os passageiros serão atendidos pelos ônibus gratuitos do sistema Paese no trecho entre São Mateus e Vila Prudente.

Leia também:

Prefeitura de São Paulo abre mais 400 vagas de trabalho para mães pelo POT Volta às Aulas

Prefeitura de SP sanciona lei que garante atendimento médico gratuito para mulheres com deficiência

Procon-SP exige explicações de planos de saúde sobre pedido de autorização do marido para inserção do DIU

Segundo o Metrô, a realização destes testes faz parte dos protocolos de segurança que antecedem a entrada em operação de mais 1,75 quilômetros de vias, ligando a estação São Mateus à futura estação Jardim Colonial.

Em caso de dúvidas sobre as alterações no funcionamento da linha, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada entre 8h e 20h pelo telefone 0800-770-7722.