Fux cancela reunião entre os Poderes após falas de Bolsonaro

Programada desde julho para tentar conter a crise institucional instalada no Brasil, a reunião entre os chefes dos três Poderes foi cancelada ontem pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux. A decisão foi tomada pelo magistrado após o presidente da República, Jair Bolsonaro, ameaçar novamente o Judiciário com ataque centrado nos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

O encontro deveria ocorrer com a presença de Fux, Bolsonaro e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A reunião foi idealizada pelo magistrado em julho após o início dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e aos ministros do Supremo.

De acordo com Fux, o presidente teria sinalizado que cessaria as investidas. O encontro entre os três Poderes selaria, portanto, o fim da crise institucional. Porém, o chefe do Executivo continuou com sua empreitada contra o Judiciário. O estopim ocorreu entre a noite de quarta-feira e a manhã de ontem. Bolsonaro chegou a afirmar que poderia agir “fora da Constituição” depois de o ministro Alexandre de Moraes acatar o pedido do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para incluir o presidente no inquérito das fake news.

Em entrevista à Rádio 93 FM, do Rio de Janeiro, o chefe do Executivo ameaçou Moraes e disse que o ministro é “arbitrário” e “ditatorial”. “A hora dele [Moraes] vai chegar. Porque está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Não dá para continuarmos com ministro arbitrário, ditatorial”, disse.

Ao anunciar o cancelamento da reunião, o ministro Luiz Fux afirmou que Bolsonaro não tem um “compromisso permanente com as próprias palavras”. Ele também voltou a ressaltar a gravidade dos ataques às urnas eletrônica.

“O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Mores. Quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte inteira. Além disso, sua excelência [Bolsonaro] mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a higidez do processo eleitoral brasileiro”, afirmou.