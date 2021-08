Expresso Turístico de Paranapiacaba volta a funcionar em 8 de agosto

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) abre no próximo dia 8 a venda de ingressos para o Expresso Turístico para Paranapiacaba, serviço que estava suspenso desde o início da pandemia de covid-19.

As vendas valem apenas para este domingo, dia dos Pais. Para os demais finais de semana, as vendas continuam suspensas.

Os ingressos estão sendo vendidos no guichê da Estação da Luz, que funciona de terça a sábado das 9h às 18h e no domingo a partir das 7h. A venda só será feita presencialmente.

As viagens do Expresso nos dias 22 de agosto, 5 e 19 de setembro serão reservadas para quem já havia comprado os bilhetes antes da suspensão e não solicitou o reembolso. De acordo com a CPTM, serão necessárias 13 viagens para atender as 1.350 pessoas que possuem passagens atrasadas.

Durante esse período, a CPTM vai entrar em contato com todos os passageiros com viagens pendentes para tentar agendar uma viagem, por ordem de data da compra. Quem preferir ainda poderá solicitar o reembolso da viagem.

Para quem está interessado em programar um passeio para os próximos meses, clique aqui e veja o preço das passagens.