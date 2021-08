Covid-19: Tribunal de Contas de São Paulo terá posto drive-thru para vacinação

A cidade de São Paulo ganhou nesta sexta-feira mais um posto drive-thru para vacinação contra covid-19. O novo local fica na sede do Tribunal de contas do Município (TCM), na avenida Professor Ascendino Reis, 1130, Vila Clementino.

Com o novo posto, que funcionará das 8h às 17h e atenderá pessoas com carro e também a pé, a cidade passa a contar com 21 postos drive-thru em atividade.

O novo posto de vacinação tem box reservado ao atendimento de pedestres, que podem se beneficiar da proximidade da estação AACD-Servidor, da linha 5-Lilás do Metro, a apenas 50 metros do local.

Veja a relação dos postos drive-thru da cidade de São Paulo:

1) ARENA NEO QUÍMICA CORINTHIANS – ATENDIMENTO SUSPENSO NOS DIAS 26, 27 e 28 DE AGOSTO DE 2021

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera – CEP: 08295-005

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos – CEP: 04815-160

4) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda – CEP: 01156-000

5) CLUBE PAINEIRAS MORUMBI

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

6) DRIVE DO TCM

Av. Ascendino Reis, 1130, portão D

7) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros – CEP 05461-010

8) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania – CEP: 04032-000

9) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

Funciona também como Mega Posto para atendimento de pedestres

10) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana – CEP: 02012-021

11) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América – CEP: 01428-900

12) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé – CEP: 03342-900

13) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga – CEP: 04263-200

14) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão5, Interlagos – CEP: 04661-200

15) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima – CEP: 04902-005

16) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista – CEP: 08160-495

17) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel – CEP: 05777-001

18) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro, 04605-000

19) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta – 02131-080

20) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade -05716-070

21) CANTAREIRA NORTE SHOPPING

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 – Jd Pirituba 02984-035

Para ver a relação completa de UBS, megapostos e postos drive-thru na cidade de São Paulo, clique aqui.