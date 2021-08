Câmara aprova projeto de privatização dos Correios

O governo federal recebeu aval ontem dos deputados federais para entregar à iniciativa privada os Correios. Foram 286 votos a favor, 173 contra, e duas abstenções. Os 10 destaques apresentados ao texto-base foram rejeitados.

A estatal criada em 1969 e com cerca de 100 mil funcionários detém o monopólio hoje dos serviços de postagem de cartas, cartão postal e telegrama.

O projeto prevê a venda de 100% da empresa, que também realiza entrega de encomendas. O governo afirma não ter capacidade de investimento para tornar os Correios competitivos. “Boa parte das atividades postais já é executada por uma rede mista. A atual crise fiscal esgotou a capacidade de o estado investir em infraestrutura, já que os setores prioritários são saúde, educação, transporte e segurança. Não há outro caminho a ser percorrido”, alegou ontem o relator do projeto, Gil Cutrim (Republicanos-MA). O deputado incluiu no texto estabilidade de 18 meses aos funcionários e estabeleceu ao menos cinco anos de monopólio dos serviços para a empresa que assumir a estatal.

As privatizações estão entre as principais bandeiras do atual ministro da Economia, Paulo Guedes.

Nos últimos 20 anos, porém, os Correios tiveram 16 anos de lucro e quatro de prejuízo. No total, a empresa acumula resultado líquido positivo de R$ 12,4 bilhões em valores atualizados pela inflação, tendo repassado R$ 9 bilhões à União. Mas o executivo afirma que há necessidade de se investir R$ 2 bilhões ao ano para tornar a empresa atrativa.

Depois do aval na Câmara, a desestatização segue para avaliação do Senado. Se aprovada sem mudanças no texto enviado pelos deputados, precisa então da sanção presidencial. Se houver alterações, ela volta à Câmara. A expectativa é que o leilão da estatal ocorra no primeiro semestre de 2022.

O tema, porém, segue em análise também no STF (Supremo Tribunal Federal). O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou favorável à ação em julho, e afirmou que a Constituição Federal não permite a prestação indireta dessas atividades, como quer o Executivo.