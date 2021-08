Veja as dezenas da Lotofácil desta quinta-feira; prêmio é de R$ 4 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (dia 5) o concurso 2300 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas pode receber R$ 4 milhões.

Confira o resultado:

01 – 02 – 03 – 04 – 08

09 – 13 – 15 – 16 – 17

19 – 22 – 23 – 24 – 25

Seis apostas dividiram o prêmio da Lotofácil de ontem e cada uma levou para casa a quantia de R$ 204.012,29.

As apostas vencedoras foram feitas em Santana de Parnaíba, São José do Rio Preto e Bilac, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Icará, em Santa Catarina, e a última pelo canal eletrônico da Caixa.

Além dos seis sortudos, 818 apostas fizeram 14 pontos e cada uma ganhou R$ 448,23 e mais 14.200 apostas acertaram 13 pontos, ganhando R$ 25 cada.

Quina

A Quina, por sua vez, pode pagar R$ 5,7 milhões nesta noite ao felizardo que marcou corretamente as cinco dezenas.

São elas:

18 – 22 – 36 – 51 – 53

No sorteio da última quarta-feira (dia 4), mais uma vez, ninguém levou a bolada do prêmio principal da Quina.

Oitenta e duas apostas chegaram bem perto a quantia cobiçada, mas pararam nas quatro dezenas e cada um ganhou R$ 7.211,54.

Foram premiados ainda 5.956 apostadores que acertaram apenas o terno – três dezenas – e cada um ganhou R$ 149,30.

Dupla Sena

Reprodução

Já a Dupla Sena sorteou prêmio avaliado em R$ 200 mil. O concurso é o 2257.

Confira:

1º sorteio: 11 – 16 – 35 – 40 – 44 – 45

2º sorteio: 03 – 04 – 12 – 32 – 37 – 49

No primeiro sorteio de terça-feira passada (dia 3), uma única pessoa levou para cara R$ 1.499.281,30 por ter marcado seis acertos. Outras 19 fizeram cinco pontos e receberam R$ 2.992,20 e 657 apostas marcaram a quadra e ganharam R$ 98,89 cada.

Já o segundo sorteio não fez ganhadores da faixa principal, mas premiou 10 pessoas pela quina com R$ 5.116,65 e 708 apostadores pelos quatro acertos com R$ 91,77.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.