Pedale e tenha mais saúde

A bicicleta produz impactos extremamente positivos para as pessoas (assim como para a cidade). Segundo estudos diversos, ciclistas têm mais disposição, dormem melhor, tendem a se alimentar de forma mais saudável e evitar o cigarro, por exemplo. Ao mesmo tempo, quem pedala vivencia a metrópole de uma forma mais plena, se apropriando do espaço e aproveitando mais o sol e o tempo ao ar livre.

O que tem se pesquisado agora são os benefícios para a saúde na prevenção de doenças específicas, como a diabetes. Um estudo europeu recém-divulgado analisou 7.459 pessoas por décadas. O objetivo foi medir o impacto do uso da bicicleta nas mortes prematuras de diabéticos por complicações cardiovasculares e outras causas.

De acordo com a pesquisa, o ciclismo foi associado a uma taxa de mortalidade pelo menos 24% mais baixa em comparação com a dos não ciclistas, independentemente de outras atividades físicas. Pedalar por um período de cinco anos foi associado a um risco 35% menor de mortalidade, em relação às pessoas que não pedalam.

No estudo, informações sociodemográficas e de estilo de vida foram investigadas em pessoas de dez países da Europa Ocidental durante dez anos, e o resultado comprova a importância da bicicleta como exercício físico moderado na redução de mortes prematuras, neste caso com um recorte de pessoas com diabetes.

Mas tem mais. A atividade acelera o metabolismo, evitando o acúmulo de gordura; melhora a resistência muscular; não causa impacto nas articulações; reduz o colesterol e diminui o estresse, evitando a ansiedade e a depressão.

Segundo o médico Paulo Saldiva, 66 anos, um dos mais importantes patologistas do país, professor da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), e que tem nada menos do que 50 anos de pedal, a bicicleta é um invento maravilhoso e sinônimo de saúde plena. “Acredito firmemente que o século 21 será o século da bicicleta, do transporte ativo. Pode demorar um pouquinho, sim, mas pedalar deixou de ser excêntrico e as lojas nunca venderam como hoje. Acredito que a mudança demore uma ou duas gerações, mas já avançamos muito”, diz ele, ressaltando ainda o fato de que o ciclista, embora ande no meio do tráfego, fique menos exposto à poluição, porque se move mais rápido do que os carros e pode escolher caminhos mais saudáveis. “O motorista de carro acaba ficando horas no trânsito, exposto à poluição, sem ter para onde ir. E estressado”, explica.

“Bem-estar, saúde, um ar menos poluído, menos poluição sonora, economia de tempo e de dinheiro, além da deliciosa sensação de ser livre – esta, inestimável”, resume Saldiva.