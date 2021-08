Festas, casamentos e eventos ganham aval para voltar em São Paulo

A festa de 15 anos que virou de 17, casamento adiado quatro vezes, formandos que só celebraram a graduação por vídeo. As comemorações suspensas por conta da pandemia de covid-19 receberam aval do Governo do Estado de São Paulo para voltarem a ser realizadas a partir do próximo dia 17. Eventos sociais, como jantares e casamentos, os corporativos, feiras e as atividades culturais poderão ocorrer sem limite de público. Mas as aglomerações continuam vetadas e serão multadas quando flagradas. A exigência é de distância de um metro por pessoa, que deve ser respeitada também para mesas e cadeiras.

As pistas de dança seguem proibidas, assim como baladas, shows com público em pé e eventos esportivos. A expectativa é que, para essas atividades, a liberação ocorra em 1º de novembro, data marcada também para a taxa de 100% da população adulta com acesso à segunda dose da vacina contra a covid-19.

O governador João Doria disse ontem que a flexibilização foi possível com a redução do número de mortes, casos e internações causadas pelo novo coronavírus, além do avanço da imunização. “Não há libera geral em 17 de agosto. É liberação segura e gradual. É importante que a população tenha consciência disso. Ainda estamos em pandemia e em processo de imunização”, ressaltou. Leia mais na página 04.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse ontem que os anúncios antecipados foram um pedido do setor, que queria tempo para se programar.

A volta das festas e eventos ocorre antes da finalização dos eventos-teste. Ao menos 30 devem ocorrer até dezembro. Eles vão ajudar no ajuste de protocolos e em dados sobre contaminação pela covid-19 nestes ambientes. Para isso, todos os participantes são testados para detectar a doença antes do evento e seguem em acompanhamento por mais 15 dias. A agenda dos experimentos inclui casamento, show e até a corrida de Fórmula 1 em novembro.

Mas, até agora, apenas a Expo Retomada, em Santos, foi realizada, entre os dias 21 e 22 de julho. Há um jantar previsto para amanhã e uma feira criativa nos dias 21 e 22 deste mês.

O setor de eventos temia que a liberação do governo viesse com a exigência dos testes de covid-19, o que aparece apenas como recomendação. O presidente Abeoc (Associação Brasileira de Empresas de Eventos) São Paulo, Márcio Guerreiro, ressalta que o processo é trabalhoso. A entidade foi uma das responsáveis pela organização da Expo Retomada, que testou 1.118 pessoas, apenas uma delas com resultado positivo. “Tem gente que demorou 10, 15 minutos para entrar por causa da testagem. E o investimento é alto, muito organizador não tem como bancar. Foi uma experiência interessante, mas não é funcional.”

Outra exigência que ficou de fora e pode ser opcional para alguns eventos é a liberação apenas para quem comprove ter ao menos uma dose da vacina. Também ainda não ficou claro se o estado colocará regras para alimentação. O protocolo para feiras corporativas, por exemplo, criado pelas associações, permite apenas comida embalada.

Setor espera alta demanda

Um público cansado de eventos online, mas que deve aderir a algumas facilidades apresentadas durante a pandemia de covid-19 e está com muita vontade de sair de casa. É assim que as associações ligadas aos eventos veem o retorno neste segundo semestre. “A demanda é gigante. As pessoas não aguentam mais lives. No ano passado, não havia como retornar. Mas agora temos protocolos evoluídos, passamos por treinamento e sabemos que a volta precisa ser impecável. A questão segurança será essencial”, afirma o presidente da Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos), Ricardo Dias.

O setor de eventos foi um dos mais impactados pela pandemia, com empresas adaptando atividades por praticamente 1 ano e 5 meses. “A gente acredita que metade delas fechou e a outra metade passa por muitas dificuldades, mas vai conseguir absorver a demanda aquecida a partir de agora.”

Dias conta que um dos desafios será reorganizar a cadeia que abastece os eventos. “Um exemplo são os floristas. Muitos perderam tudo que plantaram e mudaram de ramo.” Ele prevê dificuldade também para garçons e a equipe de cozinha.

O presidente da Abeoc (Associação Brasileira de Empresas de Eventos) São Paulo, Márcio Guerreiro, acredita que os eventos corporativos serão os primeiros a retornar com mais fôlego, mas adaptado. “A demanda é grande, principalmente por feiras. Nos eventos, o modelo híbrido, com palestras online, deve continuar. Ele se mostrou mais econômico por não demandar hospedagem e transporte, por exemplo.”

Quem casa quer casa… e uma festinha

Elas precisaram adiar a festa de casamento diversas vezes, refizeram contas e ainda tiveram de controlar a frustração.

A consultora de moda Yanka Christine Marcondes Pires, 25 anos, e a advogada Ana Júlia Burrini Penido Barbosa Mello, 28, estão entre os que aguardam ansiosamente pelo retorno seguro dos eventos após terem de cancelar a festa de casamento.

Yanka se casaria em agosto do ano passado. “Adiamos para não colocar a vida de ninguém em risco. Já moramos juntos, então não tinha pressa. Mas somos muito ansiosos e sofríamos a cada vez que remarcávamos.” Eles decidiram cancelar, pagaram multa de 50% e ainda levaram um calote do decorador, que sumiu. “Repensamos uma festa grande e formal e queremos algo menor, para o próximo ano.” A lista de 250 pessoas foi reduzida para 80. “Queremos só os mais próximos. Pandemia fez repensar até as relações.” Yanka voltou a procurar o buffet, que, por conta da alta demanda, pediu antecedência de ao menos seis meses.

A Ana Júlia já remarcou a festa, que aconteceria no fim de abril do ano passado, quatro vezes. Agora, espera que ocorra em agosto do ano que vem. “Ainda que fosse para menos convidados neste ano, entendemos que haveria risco. Com o prazo para 2022, vamos continuar com o planejamento para festa grande, mas teremos que renegociar os contratos.” Neste tempo de adiamentos e pandemia, ela casou no civil e foi morar com o companheiro. “A gente fica frustrado. É uma grande expectativa, tem investimento alto e depois vem a burocracia também.”

FLEXIBILIZAÇÃO

O que pode a partir

do dia 17

Eventos sociais, museus e feiras corporativas com controle de público

Marco: 100% da população adulta com acesso à primeira dose da vacina contra a covid-19

O que será liberado apenas em novembro

Shows com público em pé, torcidas e pistas de dança

Marco: 100% da população adulta com acesso à segunda dose da vacina contra a covid-19

Protocolos gerais

aos eventos

• Uso obrigatório de máscara

• Distanciamento de 1 metro entre pessoas e proibição de aglomerações

• Respeito aos protocolos de higiene