Cresce pressão por renúncia em NY

O coro entre políticos e autoridades americanas que pedem a renúncia do governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, aumentou ontem nos Estados Unidos. Isso porque, na terça-feira, um relatório de 165 páginas feito pela procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, concluiu que Cuomo violou leis estaduais e federais ao assediar sexualmente ao menos 11 mulheres.

“O presidente acredita que o governador Cuomo deve fazer a coisa certa, renunciar e deixar espaço para uma futura liderança em Nova York”, defendeu ontem a assessora de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

De acordo com a Associated Press, pelo menos 82 dos 150 membros da Assembleia do estado de NY concordam com o impeachment de Cuomo.

Isolado na política americana, o governador viu apoiadores que, até então negavam as acusações, desaparecerem em meio às polêmicas, segundo o jornal The New York Times. Ele negou que renunciará ao cargo, mas seu futuro político continua incerto dentro do Partido Democrata, principalmente seu plano de se candidatar a um quarto mandato. Manifestantes também foram às ruas pedir pela renúncia ou impeachment do governador.