Corte na entrega da Pfizer ameaça vacina dos jovens

O governador João Doria (PSDB) afirmou ontem que o Ministério da Saúde repassou só metade das doses da vacina da Pfizer reservada ao estado e que o corte pode comprometer a imunização dos jovens, prevista para começar dentro de 13 dias.

O governo de São Paulo afirmou que tem recebido, desde o início da campanha, cerca de 20% de todas as doses disponíveis no país, por conta do critério de proporcionalidade, já que representa 22% da população.

Na última remessa de unidades da Pfizer (anteontem), o estado diz que recebeu do Ministério da Saúde o equivalente a 10% do país – o que dá uma redução de 50% na sua cota. Eram esperadas 456 mil doses e vieram 228 mil.

Doria disse que o governo federal não apresentou nenhuma justificativa para a decisão, que classificou como “arbitrária” e que “afronta o pacto federativo”. O governador afirmou se tratar de um “boicote”.

O estado de São Paulo enviou ontem um ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em que reivindica o envio das doses restantes em até 24 horas. “Com menos vacinas do que o prometido, o Ministério da Saúde compromete o calendário de vacinação de crianças e adolescentes em São Paulo, previsto para começar em 18 de agosto”, disse Doria.

A vacina da Pfizer é, até agora, a única que recebeu autorização da Anvisa para ser aplicada nos jovens com idades entre 12 e 17 anos, que entram na próxima etapa da campanha estadual.

‘Não há prejuízo’

O Ministério da Saúde se pronunciou em coletiva de imprensa convocada horas depois da acusação feita pelo governo do estado e disse que “não há prejuízo”.

Os técnicos explicaram que não há um percentual fixo e que a pasta alterou critérios no mês passado, prevendo agora a distribuição de doses de acordo com a faixa etária que está sendo imunizada. Além disso, disseram que o cálculo leva em conta possíveis compensações e que São Paulo teria retirado doses a mais em outras ocasiões.

As mudanças, segundo os técnicos, foram pactuadas com os conselhos que representam estados e municípios.

Container vai percorrer o estado ‘caçando’ variantes do coronavírus

Container itinerante com capacidade para realizar até 300 análises por dia vai percorrer as cidades do estado fazendo testes para identificar a presença de variantes do novo coronavírus, como a delta.

O laboratório móvel vai iniciar as suas viagens a partir de hoje, tendo como primeira parada o município de Aparecida, no Vale do Paraíba. A região foi escolhida porque está no caminho para o Rio de Janeiro – estado que soma mais casos da variante delta no Brasil (leia mais na página 6).

O Instituto Adolfo Lutz informou ontem que a variante delta já representa 23% de todos os novos casos de covid-19 registrados na Grande São Paulo.