SP: Campinas abre processo seletivo com 100 vagas para técnico em enfermagem

A Prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, abriu o processo seletivo para contratação emergencial de 100 técnicos em enfermagem. A remuneração inicial é de R$ 3.725,72 para uma carga horária de 36 horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até as 23h59 desta quinta-feira (5).

Por ser emergencial, o contrato de trabalho terá validade de um ano. Do total de vagas, 75 serão para ampla concorrência, 20 para para negros e cinco para portadores de deficiência.



Todos os inscritos no concurso serão avaliados por meio de prova de títulos (experiência profissional), de caráter apenas classificatório. O resultado da avaliação, bem como a classificação prévia, estão previstos para serem divulgados no dia 17 de agosto no Diário Oficial do Município.

Os selecionados terão salário de R$ 3.725,75, além de auxílio-refeição ou alimentação de R$ 1.041,51. O contratado também terá direito ao vale-transporte.

Entre as atribuições do técnico de enfermagem, estão: desempenhar ações e procedimentos técnicos de enfermagem em todos os equipamentos de saúde do município, atuando nas áreas de urgência/emergência, cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia e outras áreas, de acordo com as normas de biossegurança, realizando todas as orientações necessárias.

Todas as regras do processo seletivo podem ser consultadas no edital. Clique aqui para saber mais.

