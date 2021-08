GCM da capital será equipada com fuzis

A divisão especial dos guardas-civis metropolitanos da capital será equipada com fuzis e carabinas para realizar ações de segurança.

A aquisição do armamento pesado será viabilizada por emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil do vereador Delegado Palumbo (MDB). A ordem já foi liberada pela Prefeitura de São Paulo com publicação no Diário Oficial.

Em nota, a Secretaria de Segurança Urbana informou que a compra do equipamento está autorizada por legislação federal e que “essas armas não serão utilizadas pelo efetivo normal” da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

O uso dos 20 fuzis e 10 carabinas será restrito aos guardas do Iope (Inspetoria de Operações Especiais). Segundo um informativo da prefeitura, essas equipes “apoiam a GCM no cumprimento de atribuições diferenciadas, que envolvam grandes eventos e situações emergenciais”.

Eleito com bandeira na segurança pública, o vereador Delegado Palumbo, que passou duas décadas na Polícia Civil e está no seu primeiro mandato na Câmara, afirmou que a ideia da sua emenda é oferecer um “bom armamento para a unidade de elite da GCM”.

“O crime está armado com pistola, fuzil e metralhadora. Se a GCM pode ser solicitada para atuar em um ambiente hostil como este, onde pode ocorrer troca de tiros, precisa também estar bem armada”, afirmou.

Uso inadequado

Para o coronel reformado da PM (Polícia Militar) e ex-secretário nacional da segurança pública José Vicente da Silva Filho, o investimento na compra das armas é um “desperdício dos recursos públicos”.

“A função da guarda é muito mais comunitária e não é a sua atribuição legal atuar nesse tipo de enfrentamento. Nestas situações, a GCM deve solicitar o apoio da Polícia Militar, que é preparada para isso.”

Ainda segundo o ex-secretário nacional, “mesmo entre os patrulheiros da PM, a maior parte usa revólver e solicita apoio das forças táticas quando há necessidade de enfrentamento com armamento mais pesado. Só a preparação dos contingentes da PM que trabalham com esse tipo de armamento leva dois anos.”