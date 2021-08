“Eu não presto”: Mãe que matou filho de 7 anos o obrigava a escrever frases no caderno

A polícia do Rio Grande do Sul encontrou um caderno em uma casa onde o garoto Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, morou e descobriu que a mãe, Yasmin Vaz dos Santos, de 26 anos, o obrigava a copiar frases como “Eu não presto, Eu sou um filho horrível, Eu sou ladrão e Eu não mereço a mamãe que tenho”, entre outras, como forma de punição.

Yasmin confessou ter matado o menino e jogado seu corpo no rio no município de Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul. Antes, ela chegou a procurar a delegacia para registrar o desaparecimento do garoto, mas acabou confessando que o drogou e jogou seu corpo no rio Tramandaí, que corta a cidade.

No mesmo local onde o caderno foi encontrado a polícia achou também correntes, que eram utilizadas para prender o menino dentro do guarda-roupa.

A companheira de Yasmin, Bruna Natheli Porto da Rosa também foi presa como cúmplice do homicídio da criança. Um vídeo que chegou às mãos dos investigadores mostra ela [Bruna] ameaçando Miguel: “SE tua mãe chegar e tu te mijar eu te desmonto a pau”, dizia.

As buscas pelo corpo da criança continuam, mas até agora sem sucesso.

Ambas devem responder por homicídio qualificado (meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima) com agravante, já que foi cometido contra o filho, ocultação de cadáver e resistência à prisão.