Em 5 anos, Brasil perdeu 31% do ensino integral

O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021, lançado ontem pela organização Todos pela Educação, traz mais uma vez dados preocupantes sobre o cenário em que se encontra o estudante brasileiro. Em cinco anos, o país perdeu 31% das matrículas de alunos em tempo integral – com jornada de ao menos sete horas dentro da escola. O número despencou de 6,5 milhões para 4,5 milhões. A educação básica reúne os ensinos infantil, fundamental e médio.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Na análise da presidente do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, a situação é ainda mais dramática porque o aumento do tempo dos estudantes nas escolas é uma das medidas para que o Brasil recupere o prejuízo causado pelo fechamento das unidades de ensino desde a chegada da pandemia de covid-19 ao país, em março do ano passado.

“A pandemia trouxe queda na aprendizagem, perda do vínculo com a escola e, em muitos casos, risco de evasão. Agora, com a reabertura, é o momento de tentar recuperar isso com o aumento da jornada”, afirmou.

Priscila ainda ressalta a importância do tempo integral para os alunos de baixa renda que precisam de apoio nas escolas para além do ensino, como alimentação e acolhimento. “Desde que seja feito com qualidade e com condições adequadas para os professores, mais tempo na escola é uma forma de viabilizar a aprendizagem que os estudantes precisam neste momento de desafio, em especial aqueles em situação de maior vulnerabilidade.”

Em 2020, apenas 12,9% das matrículas nas escolas públicas eram integrais. A meta do PNE (Plano nacional de Educação) é atingir 50% das unidades de ensino com o modelo até 2024.

Investimento

Ao mesmo tempo que o ensino integral registrou queda em cinco anos, o investimento em educação também diminuiu entre 2015 e 2020. Os valores estaduais empenhados passaram de R$ 132,2 milhões para R$ 113,5 milhões, recuo de 14%. A verba municipal, por sua vez, se manteve estável – de R$ 154 milhões para R$ 155,3 milhões.

O ano de 2020 foi atípico, já que as gestões estaduais e municipais tiveram de deslocar mais dinheiro para a saúde por causa da pandemia de covid-19. Na análise do documento lançado ontem, o investimento na educação precisa aumentar para melhorar os índices de ensino integral e, consequentemente, da área como um todo.