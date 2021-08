Unicamp abre inscrições para o Vestibular 2022

Estão abertas desde esta segunda-feira as inscrições para os estudantes interessados em prestar o vestibular da Unicamp para 2022.

O vestibular da Unicamp oferece para o próximo ano 2.540 vagas em 69 cursos. As inscrições pode ser feitas até 8 de setembro pelo site da Comvest. A taxa de inscrição é de R$ 180 e pode ser paga até o dia 10 de setembro.

De acordo com o cronograma da Unicamp, as provas da primeira fase serão realizadas no dia 7 de novembro e a segunda fase está programada para 9 e 10 de janeiro de 2022. Candidatos do curso de música farão prova de habilidade específica antes da primeira fase. Demais cursos que exigem prova específica farão o exame entre 13 e 15 de janeiro.

Para 2022, a Comissão Permanente para os Vestibulares decidiu manter o mesmo número de questões da prova do ano passado, 72, em prova de quatro horas de duração.

Diante da pandemia, que obrigou muitos estudantes a fazerem disciplinas remotas que dificultam o aprendizado de alguns conteúdos, a universidade resolveu fazer uma prova distinta de matemática para os candidatos que cursos de humanas.

O Manual do Ingresso 2022 está disponível para consulta no site Comvest, com informações sobre o processo de inscrição, as provas e demais etapas.

A primeira chamada dos aprovados será realizada no dia 14 de fevereiro.