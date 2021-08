Fuvest disponibiliza Manual do Candidato para vestibular 2022

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) já disponibilizou para consulta o Manual do Candidato para o vestibular 2022 da USP (Universidade de São Paulo).

As inscrições para o vestibular abrem no próximo dia 16 e vão até 1º de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 182.

No Manual do Candidato, que pode ser acessado no site da Fuvest, os estudantes já podem conferir os detalhes sobre as inscrições e as provas da primeira e da segunda fase, previstas para dezembro e janeiro de 2022. No material o candidato pode ainda saber mais sobre as carreiras e cursos oferecidos pela universidade.

No vestibular 2022 a USP oferecerá 8.317 vagas, dessas 4.954 serão para candidatos da modalidade ampla concorrência, 2.169 para candidatos de escolas públicas e 1.088 para alunos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

A Fuvest também separa 600 inscrições do vestibular para treineiros (200 humanas, 200 biológicas e 200 exatas), onde estudantes ainda cursando 1º ou 2 º ano do ensino médio participam do vestibular para avaliar seus conhecimentos.

Para conferir o Manual do Candidato, clique aqui.