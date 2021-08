SP: Abertas inscrições para 7 cursos gratuitos de idiomas

Estão abertas inscrições para sete cursos de idiomas gratuitos oferecidos pelo Centro de Estudo de Línguas (CEL), em São Paulo, no segundo semestre. Ao todo, são 180 unidades espalhadas pela capital. As aulas são voltadas para adolescentes e jovens matriculados no ensino fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual.

Os idiomas disponíveis para o aprendizado são alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim. Segundo o CEL, as aulas serão realizadas no contraturno da grade do aluno ou aos sábados.

Para o curso de inglês e mandarim é exigido que o aluno esteja no ensino médio. Para os demais idiomas, os estudantes devem estar matriculados a partir do 7º ano do Ensino Fundamental do ensino regular ou da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede estadual ou, em alguns casos, da rede municipal parceira.

O CEL destaca que, além do estudo da língua estrangeira, os estudantes ampliam sua formação cultural, explorando nas aulas os costumes de outros países. A oferta dos cursos atende uma necessidade do mercado de trabalho, aumentando as chances de inserção profissional para os alunos.

A metodologia desenvolvida em sala de aula objetiva o desenvolvimento da prática oral e do aprofundamento de estudos relacionados com aspectos culturais, sociais e históricos dos idiomas.

O rendimento dos estudantes é avaliado em processo e também por meio de provas escritas e orais em sala de aula. Além do certificado, o desempenho e carga horária do curso são registrados no histórico escolar.

Matrículas

As matrículas devem ser feitas presencialmente na unidade do CEL. Não foi divulgada qual a data limite para se increver. Clique aqui para ver a relação completa e endereços.

No ato da matrícula, deve ser apresentada uma cópia do documento de identidade (RG) e declaração de matrícula com número do RA (Registro de Aluno). Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.