Rodízio de carros já está valendo de novo em São Paulo

O rodízio municipal de veículos de São Paulo já está em vigor novamente em seu horário normal, das 7h às 10h e das 17 às 20h, nesta segunda-feira, após meses funcionando em horário noturno em função das regras de isolamento social no combate à pandemia.

Dessa forma, nesta segunda-feira os carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circularem pela região do chamado Centro Expandido de São Paulo.

O centro expandido de São Paulo é delimitado pelo minianel viário, composto pelas marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d’Escragnolle Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf.

O descumprimento das regras do rodízio na cidade de São Paulo gera uma multa de R$ 130,16 mais quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

LEIA TAMBÉM:

Confira o calendário de placas do rodízio em SP:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.

Os caminhões mantêm as regras normais, que não foram afetadas pela pandemia, com restrição de circulação das 7h às 10h e das 17h às 20h. As demais restrições de circulação, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), seguem funcionando normalmente.