Princípio de incêndio afeta linha 1-Azul do Metrô de São Paulo

A linha 1-Azul do Metrô de São Paulo opera em velocidade reduzida e com maior tempo de parada no início da noite desta segunda-feira (dia 2) por conta de um princípio de incêndio.

Segundo a companhia, houve falha de alimentação elétrica registrada nas proximidades de uma área de estacionamento de trens entre as estações Luz e Tiradentes.

Para tentar contornar os transtornos, o Metrô acionou o sistema PAESE para transportar os passageiros no trecho entre as estações Sé e Tucuruvi. ao todo, firam disponibilizados 40 ônibus. Os usuários da linha foram informados sobre a situação pelo sistema de som das estações e trens.

“No momentos, os trens estão circulando em dois trechos: Santana – Tucuruvi e Sé – Jabaquara. Estão fechadas as estações de São Bento e Carandiru”, informou a assessoria de imprensa do Metrô às 18h50.

Ainda segundo a companha, a equipe de manutenção segue atuando para a solução do problema.

Nas redes

O problema ganhou repercussão no Twitter, onde passageiros compartilharam vídeos e fotos da situação na volta para casa. Veja:

Filas dando a volta na estação, trens parados, metrô com problemas… pois é, as coisas realmente estão voltando ao normal… transporte público é uma merda mesmo… 😪😪 pic.twitter.com/7JSWkeTacM — Guilherme Vilas Boas Sales (@guivbsales) August 2, 2021

O nome de um filme, na vida do brasileiro usando o metrô hoje:



“Missão impossível”@metrosp_oficial pic.twitter.com/RmzjoGdBp7 — Rafael Correia Matteo (@rafa_correia_) August 2, 2021

linha azul é isso pic.twitter.com/wXAEkA82YQ — robxzz (@urobsonf) August 2, 2021