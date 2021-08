Metrô volta a circular normalmente após falha em sistema elétrico

Todas as linhas do Metrô de São Paulo voltaram a operar normalmente após uma falha de alimentação elétrica nas proximidades de uma área de estacionamento de trens entre as estações Luz e Tiradentes ter comprometido o transporte no início da noite desta segunda-feira (dia 2).

Segundo a companhia, às 20h34 o sistema metroviário nas linhas 1- Azul, 2- Verde e 3- Vermelha passou a funcionar plenamente. A linha 15- Prata não teve nenhuma interferência.

O problema causou o sobreaquecimento de cabos e foi contido pelos próprios funcionários do Metrô. Trens passaram a opera em velocidade reduzida e com maior tempo de parada.

Para tentar contornar os transtornos, o Metrô acionou o sistema PAESE para transportar os passageiros no trecho entre as estações Sé e Tucuruvi. Ao todo, foram disponibilizados 40 ônibus. Os usuários foram informados sobre a situação pelo sistema de som das estações e trens.