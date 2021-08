Madrugada em São Paulo teve temperatura de até 7ºC

O paulistano enfrentou mais uma madrugada fria nesta segunda-feira, com termômetros registrando, em média, 10ºC, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo.

As menores temperaturas foram registradas em Parelheiros, com 9ºC, Engenheiro Marsilac, com 8ºC, na zona sul, e em São Mateus, na zona leste, com 7ºC.

De acordo com o CGE, a massa de ar polar está enfraquecendo lentamente, mas o frio deve persistir nas madrugadas pelos próximos dias.

Apesar de começar gelada, está segunda-feira tem temperatura em elevação, com sol entre nuvens e previsão de temperatura máxima de até 21ºC.

A umidade do ar vai continuar baixa e pode chegar a 35%. No final do dia a nebulosidade deve aumentar, mas não há previsão de chuva para esta segunda-feira.