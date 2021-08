Licenciamento: chegou a vez dos carros placa final 5 e 6

A partir desta segunda-feira começa o prazo para proprietários de carro de São Paulo com placas final 5 e 6 quitarem o licenciamento anual obrigatório. O prazo para pagamento vai até 31 de agosto.

O licenciamento pode ser pago em qualquer banco credenciado diretamente nos terminais de autoatendimento ou pelo Internet Banking usando apenas o número do RENAVAM do veículo. O preço para carros usados é único: R$ 98,91. Carros zero km pagam R$ 131,80.

Os bancos não aceitarão a quitação do licenciamento caso o carro esteja com pendências de IPVA ou multas atrasadas. Neste caso será necessário quitar todos os atrasados para poder efetuar o licenciamento.

LEIA TAMBÉM:

e-CRLV

Diferente dos outros anos, quando o contribuinte pagava para receber o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em casa pelo correio ou ia retirá-lo nos postos do Detran, agora todo o procedimento é digital.

Um dia após o pagamento do imposto, o contribuinte já pode fazer o download do documento dos sites do Detran.SP, Poupatempo e Denatran para o celular ou, se preferir, para impressão em papel A-4.