Covid-19: Prefeitura de SP passa a informar qual vacina está disponível para 2ª dose nos postos

A Prefeitura de São Paulo começou a informar nesta sexta-feira (30) quais as marcas das vacinas estão disponíveis em cada posto para a segunda dose da imunização contra covid-19. Os dados podem ser consultados no site “De Olho na Fila”, onde pessoas também podem acompanhar se há ou não grande movimentação nas unidades.

De acordo com a prefeitura, a medida visa agilizar a vacinação na capital, já que nem sempre a mesma o mesmo tipo de imunizante está disponível na determinada unidade em que a pessoa tomou a primeira. Porém, vale ressaltar que na última terça-feira (27) foi sancionada uma lei que põe no fim da fila quem se recusar a tomar a vacina disponível para iniciar a imunização.



Nesta sexta-feira, estão sendo aplicadas vacinas para pessoas com 28 anos. O público é estimado em 145 mil pessoas.

Já no sábado (31), a prefeitura fará um mutirão para aplicar a 2ª dose em todos que já estão aptos e aqueles que deixaram de completar a vacinação.

Na segunda-feira (2), continuarão sendo aplicadas as vacinas para quem tem 28 anos. Já na terça (3) e quarta-feira (4), a prefeitura fará repescagem para o público de 28 e 29 anos e segunda dose.

A prefeitura ainda não divulgou o calendário para as demais faixas etárias.

Comprovante de endereço

Os postos de São Paulo exigem a apresentação de um comprovante de endereço da cidade no ato da vacinação. Se o documento estiver em nome de outra pessoa, é preciso comprovar o parentesco.

O candidato à vacinação deve também apresentar um documento de identificação, de preferência o CPF, e o cartão do SUS.

Pré-Cadastro

A Secretaria Municipal de Saúde pede a todos que realizem um pré-cadastro no site Vacina Já, com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento. O pré-cadastro faz com que o atendimento seja mais rápido e as pessoas se exponham menos à infecção nas filas.