Covid-19: Postos de São Paulo vacinam pessoas com 28 anos

Todos os postos e Unidades Básicas de Saúde realizam nesta sexta-feira a imunização de pessoas com 28 anos que residem na cidade de São Paulo contra a covid-19. O público é estimado em 145 mil pessoas.

Para atender à demanda do novo grupo, a Secretaria Municipal de Saúde determinou a reabertura dos drive-thrus e do atendimento nas farmácias parceiras. O sistema de saúde da Capital também vacina nesta sexta-feira as pessoas que perderam o prazo para tomar a segunda dose.

Neste sábado, a prefeitura pretende fazer um mutirão para buscar moradores que não compareceram aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra covid-19 e completar o esquema vacinal.

COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Os postos de São Paulo exigem a apresentação de um comprovante de endereço da cidade no ato da vacinação. Se o documento estiver em nome de outra pessoa, é preciso comprovar o parentesco.

O candidato à vacinação deve também apresentar um documento de identificação, de preferência o CPF, e o cartão do SUS.

Pré-Cadastro

A Secretaria Municipal de Saúde pede a todos que realizem um pré-cadastro no site Vacina Já, com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento. O pré-cadastro faz com que o atendimento seja mais rápido e as pessoas se exponham menos à infecção nas filas.

De Olho na Fila

Outro serviço disponibilizado pela administração municipal para evitar aglomerações nos postos da Capital é o site De Olho na Fila. Com ele, o morador pode ver em tempo real a situação de todos os postos e UBS da cidade e escolher o melhor momento para se vacinar, evitando as aglomerações e filas.

Horário de funcionamento dos postos nesta sexta-feira:

Megapostos, drive-thrus e farmácias: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): vacinação D1 e D2. Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 7h às 19h.

Para saber o endereço dos postos da Capital, clique aqui.