Restrições serão extintas, mas com máscara no rosto

Os comércios e serviços poderão voltar a funcionar sem limite de horário ou de público a partir do dia 17 de agosto, na data que marcará o início do fim da quarentena no estado de São Paulo.

Shoppings, bares, restaurantes, teatros e academias poderão deixar as restrições de lado, mas devem continuar seguindo os protocolos de distanciamento e higiene e exigindo o uso de máscara, que continuará obrigatória em todos os ambientes.

Antes dessa etapa, que o governo está chamando de retomada segura, haverá uma atualização da fase de transição, que valerá de 1º a 16 de agosto. A partir deste domingo, os estabelecimentos ganham mais uma hora de funcionamento, passando das 23h para 0h, e elevam a capacidade de público de 60% para 80%. O toque de restrição também será extinto.

A flexibilização será possível, segundo o governo do estado, por conta da desaceleração da pandemia e do avanço da vacinação, que foi antecipada ontem novamente e agora prevê que todos os adultos recebam pelo menos uma dose até 16 de agosto.

Atualmente, 76% dos que têm mais de 18 anos estão vacinados parcialmente. “Muitos países não deram esse passo de retomada com tanta gente vacinada”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. “A vida está voltando ao normal no estado”, completou o governador João Doria (PSDB).

Vacinação é encurtada para adultos e adolescentes

O calendário estadual de vacinação contra a covid-19 foi mais uma vez antecipado. Segundo o governo do estado, a meta agora é imunizar todos os adultos com ao menos uma dose até 16 de agosto.

O prazo anterior era 20 de agosto. Já a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos, que começaria no dia 23 de agosto, foi antecipada e deverá ter início a partir do dia 18, começando pelos jovens considerados prioritários.

Os demais receberão as doses entre 30 de agosto e 12 de setembro. Na capital, a prefeitura ainda não divulgou o escalonamento destes grupos.

Calendário estadual

30 de julho a 4 de agosto

28 e 29 anos

5 a 9 de agosto

25 a 27 anos

10 a 16 de agosto

18 a 24 anos

18 a 29 de agosto

12 a 17 anos

(somente jovens com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas)

30 de agosto a 5 de setembro

15 a 17 anos

6 a 12 de setembro

12 a 14 anos

‘As próximas semanas serão cruciais’

“Se continuarmos baixando o número de casos e de hospitalizações e a vacinação avançar de maneira ostensiva, nós temos uma perspectiva de poder relaxar as atividades.” A avaliação é do infectologista e diretor da Sociedade Brasileira Imunizações Renato Kfouri, que afirmou que as “próximas semanas serão cruciais para que estas decisões [sobre a flexibilização] sejam revistas ou não”. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Kfouri lembrou da importância de monitorar o poder de instalação da variante delta no estado, já que a mutação foi capaz de provocar surtos de covid-19 mesmo em locais com boa cobertura vacinal.

Novas regras da quarentena no estado de São Paulo

Fase de restrição

1º a 16 de agosto

Ocupação: até 80% da capacidade

Horário: das 6h a 0h

Retomada segura

a partir de 17 de agosto

Ocupação: até 100% da capacidade

Horário: sem restrições

O uso de máscara seguirá obrigatório em todos os ambientes, assim como os protocolos de higiene e distanciamento

A autorização para eventos com aglomeração, como festas e jogos de futebol, ainda está sendo avaliada