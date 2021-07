Quina acumula e prêmio salta para R$ 3,2 milhões nesta quinta-feira

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Quina nesta quarta-feira e com isso o prêmio acumulado saltou para R$ 3,2 milhões nesta quinta.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 101 apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 4.540,50. Foram premiadas ainda 6.511 apostas com três acertos. Cada uma delas levou para casa R$ 105,91.

Para jogar na Quina

Para jogar na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 ou mais números e fazer sua aposta nas casas lotéricas credenciadas até 19h. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2.

O sorteio é realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Lotofácil sai para apostador do Amapá

Dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira (28). Uma das apostas foi feira na cidade de Santana, no Amapá, e a outra pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Cada um deles vai levar para casa um prêmio de R$ 727.505,31.

Quatrocentos e vinte e quatro apostas acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e também foram premiados com R$ 1.027,90 cada. Na faixa dos 13 acertos, 7.976 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 25.

Clique para ver os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira.

Para o sorteio do concurso 2294, desta quinta-feira, a Lotofácil tem um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

As casas lotéricas recebem apostas para as loterias até 19h. A aposta simples da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 2,50.

O sorteio da Lotofácil é feito a partir das 20h no Espaço Loterias Caixas, em São Paulo.

