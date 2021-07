K-Expo: Festival online celebra cultura coreana

O Centro Cultural Coreano no Brasil abre hoje, às 18h, a nova edição da K-Expo, festival dedicado às manifestações artísticas (e comportamentais) da Coreia do Sul. A programação, online e gratuita, será exibida no canal do YouTube da instituição https://bit.ly/375NFTR.

É claro que o k-pop é o principal termo que vem à cabeça atualmente quando se fala do país asiático. Grupos como o BTS e o Blackpink chegaram às paradas internacionais, às grandes premiações e, claro, aos fandoms brasileiros, sempre apaixonados.

As principais atrações nessa parte são o girl group BlackSwan, que tem uma brasileira, a curitibana Leia, como integrante, e Victor Han, considerado o primeiro k-idol nascido no Brasil.

As meninas têm encontro marcado com os fãs ainda hoje, a partir das 18h30. Já Victor é uma das atrações do último dia de evento, no domingo. O show dele começa às 20h. Este ano também ocorre a 9ª edição do concurso “Desafie”, também relacionado ao pop coreano.

Amanhã, a partir das 18h, os destaques são a língua e a caligrafia coreanas. O idioma, que virou febre com o Army (nome do fandom do BTS), tem turmas disputadas em São Paulo.

“As inscrições no instituto Sejong (escola de língua coreana do Centro Cultural) sempre acabam encerrando rapidamente o recebimento por tanta procura”, afirma Park, porta-voz da instituição.

No sábado e no domingo, a programação começa mais cedo, às 15h30. E comportamento é o assunto de um talk show no sábado, às 17h, que fará um debate sobre relacionamentos entre brasileiros e coreanos.

Há espaço ainda para o turismo, com um tour virtual ao Mercado de Gwangjang e a uma academia de Taekwondo. A culinária e a beleza do Hanbok, traje típico coreano, apresentado em um desfile, também estão na agenda.