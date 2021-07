Imagens de incêndio em galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo tomam as redes sociais; confira

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, nesta quinta-feira (dia 29). A tragédia ganhou repercussão nas redes sociais, onde vídeos e imagens das chamas foram compartilhados.

O fogo começou por volta das 18h na Rua Othão, 290. O Corpo de Bombeiro foi acionado e enviou 11 viaturas ao local. Não há vítimas.

Segundo as primeiras informações, há materiais altamente inflamáveis no galpão. As equipes trabalham para impedir que o fogo se alastre.

Apesar de não ser a sede principal da Cinemateca, o prédio abriga o acervo fotográfico da instituição.

Críticas ao governo

No Twitter, boa parte das postagens relacionou o evento à má gestão governamental. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a ser citado nominalmente.

As acusações giram em torno do sucateamento da cultura. Nesse contexto, o termo “tragédia” chegou a figurar entre os trending topic do Twitter no início da noite.

Confira vídeos e fotos do incêndio compartilhados nas redes:

O colapso do CNPq e o incêndio da Cinemateca são consequências do abandono criminoso do governo Bolsonaro pela ciência e pela cultura. No caso específico da Cinemateca, é como se ele pessoalmente tivesse ido até lá para atear o fogo. Maldito governo, orgulhoso de sua boçalidade. pic.twitter.com/dHy0WUNafR — Christian Lynch (@CECLynch) July 29, 2021

Enquanto Jair Bolsonaro mente na tentativa de salvar seu governo da lama, a Cinemateca Brasileira, abandonada por ele, está pegando fogo. pic.twitter.com/rFwItOPR3F — Guilherme Amado (@guilherme_amado) July 29, 2021

Que tristeza ver as cenas do incêndio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Em 2016, o local já tinha pegado fogo e ano passado foi atingido por uma enchente. Esse é o resultado do descaso e sucateamento da cultura no Brasil. pic.twitter.com/sv0wGd9hCz — Manuela (@ManuelaDavila) July 29, 2021

O incêndio na cinemateca é o reflexo direto das políticas de sucateamento e desmonte da cultura promovidas por Bolsonaro. Esse incêndio tem culpado! Esse crime tem culpado! Esse governo precisa cair JÁ! Quanta história ainda precisa ser queimada? Não vamos esperar até 2022. pic.twitter.com/CxKqjpuMqO — Lívia Duarte ✊🏿 (@liviaduartepsol) July 29, 2021