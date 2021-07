Crédito imobiliário da Caixa tem maior valor da história

Nunca na história se contratou tanto crédito imobiliário no Brasil. Números divulgados ontem pela Caixa Econômica Federal revelam recordes em volumes de financiamentos. O banco detém atualmente 67,7% das concessões no país, muito à frente das demais instituições financeiras.

De acordo com o balanço, junho se tornou o mês com maior volume de contratos da história, alcançando R$ 13,1 bilhões. O mês foi marcado pela realização do primeiro Feirão Digital Caixa da Casa Própria, evento responsável pelo encaminhamento de R$ 3,9 bilhões em negócios.

O balanço do primeiro semestre revela R$ 65,4 bilhões contratados no período, um crescimento de 36% na comparação com o mesmo período de 2020, marcado pelo início da pandemia de covid-19. O valor também é recorde. Foram 153,7 mil novas unidades habitacionais contratadas, distribuídas em 1.207 empreendimentos nos primeiros seis meses de 2021.

O aumento nos financiamentos imobiliários, apesar do momento de crise financeira no país, é reflexo de juros mais baixos no mercado. Em junho, por exemplo, 40% dos novos financiamentos foram na modalidade Poupança Caixa, lançada em março deste ano. A linha de crédito imobiliário tem juros atrelados à poupança, que atualmente varia de acordo com a Selic. Ela tem também um teto de 10,16% ao ano, para garantir que a retomada de alta na Selic não afete totalmente o financiamento. A Caixa atribuiu ontem os valores recordes também às medidas de redução temporária e paralisação em alguns casos das prestações para todos os clientes durante a pandemia. Outros fatores apontados como importantes para o aquecimento são as aquisições para investimento com a alta no IGP-M, índice que regula os aluguéis, e facilidades para os consumidores com a digitalização de processos bancários.

A expectativa do mercado é que a aquisição de imóveis continue aquecida neste ano. A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) divulgou na segunda-feira projeção de crescimento de 4% em 2021 de seu PIB (Produto Interno Bruto). “O incremento do financiamento imobiliário, as taxas de juros ainda em baixo patamar, a melhora do ambiente econômico, a demanda consistente, mesmo diante da pandemia, e a continuidade de pequenas obras e reformas são algumas das razões que ajudam a justificar a projeção atual”, analisou a entidade no balanço.