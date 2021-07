SP vai montar tendas contra a onda de frio

A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem a criação de força-tarefa para enfrentar a onda de frio que vai se intensificar na capital a partir de hoje. Estão previstas a ampliação do número de vagas em abrigos e a montagem de tendas para atender os moradores de rua.

As tendas que passam a funcionar em cinco praças da cidade nesta quarta-feira servirão para a distribuição de sopas, cobertores, agasalhos e kits de higiene.

A previsão é de fornecer 5 mil pratos por noite nestes espaços, além de 3,2 toneladas de agasalhos e cobertores angariados em parceria com a Cruz Vermelha.

As tendas também contarão com atendimento médico das equipes do programa Consultório na Rua e terão ônibus para transportar os moradores de rua que quiserem dormir nos centros de acolhida da prefeitura.

Segundo o governo municipal, foram escolhidos cinco pontos estratégicos para a montagem das tendas, que funcionarão nas praças da Sé (centro), Princesa Isabel (centro), Salim Farah Maluf (Santo Amaro) e Miguel Dell’erba (Lapa) e no largo da Concórdia (Mooca).

A capital paulista também anunciou a abertura de

817 vagas para abrigar a população em situação de rua em centros de acolhida, núcleos de convivência e hotéis na região central. Qualquer pessoa que encontrar alguém necessitando de auxílio pode chamar a prefeitura pelo número 156.

É de bater o queixo

A onda de frio que está varrendo o estado (e parte do país) é resultado de frente fria que chegou acompanhada de uma intensa massa de ar polar. Na capital, a mínima será de 8ºC hoje e deverá bater 2ºC na sexta-feira. Até lá, as máximas não vão passar dos 15ºC. A temperatura começará a subir, e ainda assim de forma tímida, apenas no sábado.

Doe calor para alguém

Inverno Solidário

A campanha do Fundo Social estadual incentiva a doação de cobertores novos. As peças são destinadas a entidades sociais, centros de acolhida e pessoas em situação de rua em todos os municípios. Na Grande São Paulo, as doações podem ser levadas para estações de trem, metrô e terminais metropolitanos de ônibus.

Aqueça São Paulo

Em sua 13ª edição, a campanha do agasalho de 2021 da Cruz Vermelha – que também recebe cobertores, alimentos e produtos de higiene – vai reverter os donativos para 118 ONGs. Veja onde doar no site: