Rodízio de veículos será retomado em SP a partir de segunda-feira

A Prefeitura de São Paulo anunciou que, a partir da próxima segunda-feira (2), o rodízio de veículos será retomado no centro expandido da capital. A medida estava suspensa desde o último dia 22 de março.

Sendo assim, o rodízio de veículos de passeio e caminhões na cidade voltará a ter o horário tradicional: das 7h às 10h e das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira.



A medida anunciada pela prefeitura acompanha o anúncio realizado nesta quarta-feira (28) pelo governador do estado, João Doria (PSDB), de que o toque de restrição, que reduz a circulação nas ruas das 23h às 5h, será suspenso a partir de 1° de agosto.

Confira as regras do rodízio em SP:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.

Ampliação do horário do comércio

O governo de São Paulo também anunciou hoje a ampliação do horário de funcionamento de comércio e serviços até a meia-noite a partir do próximo domingo (1). Além disso, a capacidade de ocupação dos estabelecimentos permitida passará a ser 80%.

Até agora, em função das medidas de prevenção à covid-19, o comércio podia ficar aberto até 23h e a capacidade máxima era de 60%. Segundo o governador João Doria (PSDB), a flexibilização foi possível graças a sucessivas melhoras dos índices de saúde e o avanço da vacinação contra o coronavírus.

Com isso, Doria afirmou que todas as restrições de horário e ocupação do comércio serão suspensas a partir do dia 17 de agosto, quando deve ocorrer a liberação de 100% da capacidade em todos os estabelecimentos. “Ainda mantendo o uso de máscara, uso de álcool em gel, seguindo os protocolos de distanciamento”, disse o governador.

Outra medida anunciada é a volta dos horários normais dos parques estaduais. Clique aqui para ver a relação completa. No entanto, o uso obrigatório de máscara em ambientes de acesso público, distanciamento mínimo de um metro e respeito a protocolos de higiene estão mantidos.

Segundo o governo, os eventos que geram aglomerações, sejam eles em casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, continuam proibidos, com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de Contingência do coronavírus.