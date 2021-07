Polícia do RJ prende hacker suspeito de vender notas falsas e remédios controlados na internet

Um rapaz de 23 anos foi preso em Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, suspeito de vender notas falsas e remédio de uso controlado pela internet. Segundo a Polícia Civil, o hacker já movimentou, de janeiro até agora, cerca de R$ 500 mil.

Conhecido como “Professor”, o jovem foi capturado por policiais civis e militares em um motel, onde morava. De acordo com as investigações, ele ostentava uma vida de luxo com o dinheiro obtido com os golpes.



No local onde o hacker estava, os policiais apreenderam dezenas de cartões e espelhos de cartões bancários, aparelhos celulares, chips e um computador, além de dezenas de caixas de remédios controlados, todos sem registro ou receitas.

O “Professor” foi preso em flagrante pelos crimes de estelionato e adulteração de produtos destinados a fins medicinais. As penas, somadas, chegam a 20 anos de reclusão.

A Polícia Civil destacou que as investigações sobre o caso continuam para identificar outros envolvidos nos crimes.