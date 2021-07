Mulher corta o pênis do marido e divulga vídeo em redes sociais, no RJ

Um vídeo que circula em redes sociais mostra um homem que teve o pênis cortado pela companheira em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Segundo as imagens, a mulher, identificada apenas como Juliana, cometeu a violência contra o marido após descobrir uma traição.

De acordo com informações do Portal CM7, após cortar o pênis do companheiro, na última quinta-feira (22), Juliana gravou as imagens como forma de punição e postou em redes sociais.



Na gravação, é possível ouvir ela dizendo “deixa eu cortar o resto, deixa?” e ressaltando que agora ela não presta mais para nada, já que não tem mais o órgão genital.

Em seguida, a mulher fez postagens em redes sociais relatando o caso e pedindo ajuda para que o marido fosse socorrido. No entanto, não há informações sobre o estado de saúde do homem.

O Metro World News entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e aguarda um parecer para saber se o caso foi denunciado e se a mulher foi presa.