Duas pessoas dividem prêmio principal da Lotofácil de terça-feira; saiba de onde são as apostas

A Lotofácil da última terça-feira (dia 27), concurso 2293, deixou duas pessoas R$ 495.153,80 mais ricas. Elas adivinharam as 15 dezenas da loteria e dividiram o prêmio principal.

Um dos sortudos é de Uberaba, em Minas Gerais, e o outro é de Cuiabá, no Mato Grosso.

Outras 399 pessoas acertaram 14 pontos e, por isso, levaram R$ 743,44 para casa.

Quem adivinhou 13 das 15 dezenas recebeu o humilde prêmio de R$ 25. Foi o caso de 11.532 apostadores.

Confira aqui as dezenas sorteadas na Lotofácil de ontem.

Hoje, a partir das 20h, tem Lotofácil novamente. O prêmio em disputa está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para tentar a sorte, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Se preferir, o jogador pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

As apostas podem ser realizada até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pelo site.

O Metro World News acompanha este e outros sorteios da noite e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Quina

O concurso 5616 da Quina, também sorteado ontem, não teve ganhadores da faixa principal. Assim, o prêmio acumulou em R$ 2,2 milhões para esta quarta-feira.

Sessenta e quatro pessoas marcaram a quadra (quatro acertos) e receberam R$ 6.467,12 cada.

O terno (três acertos) pagou R$ 155,87 a 3.993 apostas.

Os números sorteados ontem foram: 13 – 42 – 49 – 61 – 77.

Para tentar levar o prêmio da Quina basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de dois, três quatro ou cinco. Há a possibilidade de escolher a Surpresinha e/ou a Teimosinha.

Lotomania

Ontem também rolou a Lotomania, concurso 2199. Ninguém acertou as 20 dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 3,2 milhões para sexta-feira (dia 30).

Quem fez 19 pontos – caso de nove pessoas – ganhou R$ 28.512,34.

Outras 65 apostas marcaram 18 acertos e receberam R$ 2.467,41.

Recupere os números da Lotomania aqui.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2253, também não fez ganhadores nas faixas principais de seus dois sorteios na noite de ontem. Na próxima quinta-feira (dia 29) a loteria vai sortear R$ 1 milhão.

No primeiro sorteio, a quina saiu para nove pessoas, que receberam R$ 5.700,71 cada, enquanto o terno saiu para 602 apostas, que ganharam R$ 97,40.

Já no segundo, seis pessoas levaram R$ 7.695,95 pelo acerto de cinco pontos e 528 ganharam R$ 111,05 pelo acerto de quatro dezenas.

Perdeu os sorteios da última terça-feira da Dupla Sena? Clique aqui.