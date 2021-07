Doria deve antecipar mais uma vez a vacinação contra a covid-19 em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deve antecipar mais uma vez o calendário de vacinação contra covid-19. A ideia é que todas as pessoas de até 18 anos no Estado recebam a primeira dose até o fim da primeira quinzena de agosto. A previsão inicial era até o dia 20 de agosto. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Quanto à vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, a nova data de início deve passar para 20 de agosto. Antes a meta era começar a imunização do grupo do dia 23 do mês quem vem.

O novo calendário de vacinação deve ser anunciado durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (dia 28), no Palácio dos Bandeirantes.

O Estado de São Paulo já vacinou 25,3 milhões de pessoas com a primeira dose e 8,3 milhões contam com a imunização completa.

Vacinação na Capital

A cidade de São Paulo segue vacinando a população na faixa dos 29 anos nesta quarta-feira, público estimado pela Secretaria Municipal de Saúde em 143 mil pessoas. A imunização do grupo começou ontem.

Amanhã e sexta-feira está prevista a vacinação de quem tem 28 anos. A Prefeitura ressalta, porém, que o calendário será confirmado mediante recebimento das doses.

Todos que buscarem os postos da Capital para tomar a vacina contra covid-19 devem apresentar nos postos de saúde o comprovante de residência da cidade. Se o comprovante estiver em nome de parentes, é preciso apresentar documentação que comprove o grau de parentesco.

Além das UBSs e das AMAs/UBSs Integradas, que funcionam das 7h às 19h, estão em funcionamento hoje os megapostos (das 8h às 17h).

Clique para ver a lista de postos de saúde da cidade de São Paulo.