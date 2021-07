VÍDEO: enfermeiras de Bertioga comemoram leitos de UTI covid vazios

Enfermeiras do Hospital Municipal de Bertioga, no litoral de São Paulo, registraram em vídeo uma feliz marca. O equipamento zerou as internações por covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Esta é a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia.

A gravação, publicada nas redes sociais, mostram as profissionais “fechando” os leitos vazios. Elas seguram cartazes com os dizeres “UTI Covid-19 Bertioga zero pacientes”.

Assista:

ZERO PACIENTES NA UTI: Começo essa manhã feliz e esperançoso com esse vídeo. Estamos pela 1ª vez sem nenhum paciente na UTI COVID de Bertioga desde quando criamos os leitos. Fruto do trabalho dos incansáveis profissionais da saúde, da vacinação avançando e dos cuidados de todos. Parabéns a todos os envolvidos e sigam com todo cuidado, pois a vitória está cada vez mais próxima 💉🚫🦠😷! Publicado por Matheus Rodrigues en Martes, 27 de julio de 2021

Em seu pior momento na pandemia, o hospital chegou a 100% de ocupação máxima dos leitos para casos graves da doença.

Mesmo com o cenário atual, as autoridades de Bertioga pedem que a população não relaxe os cuidados e continue se protegendo.