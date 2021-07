Saúde vai diminuir intervalo de doses da Pfizer para 21 dias

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou ontem que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer será reduzido dos atuais três meses para 21 dias. A ideia da pasta é aumentar a proteção da população contra a variante delta, já que a eficácia do imunizante cresce com o esquema vacinal completo no organismo. A cepa identificada pela primeira vez na Índia é potencialmente mais transmissível.

A informação foi confirmada em entrevista de Cruz em Brasília no início da tarde de ontem. Agora, os técnicos do Ministério da Saúde estudam qual a melhor data para oficializar a nova orientação aos estados e municípios.

A bula da vacina da Pfizer indica que a segunda dose precisa ser aplicada após 21 dias. No entanto, o governo federal avaliou que inicialmente seria melhor aplicar a primeira dose no maior número de pessoas possível. O primeiro lote do imunizante desembarcou no Brasil pela primeira vez em abril. Passados três meses e com o temor dos efeitos da variante delta, a estratégia mudará.

Rodrigo Cruz afirmou que a redução do intervalo de doses para 21 dias está sendo debatida pelos técnicos do Ministério da Saúde com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e com representantes da Pfizer no Brasil.

“Vamos ver primeiro o cenário de abastecimento. A Câmara Técnica [do Ministério da Saúde] sinalizou que é interessante avançar a imunização em primeira dose e, depois, reduzir o prazo para completar a imunização”, disse o secretário-executivo.

Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também confirmou a informação. “Temos segurança nas entregas e dependemos apenas da finalização do estudo da logística de distribuição interna dos imunizantes para bater o martelo sobre a redução do intervalo.”

No total, o governo federal fechou dois contratos com a farmacêutica que totalizam 200 milhões de doses com entrega até o fim do ano. Na última semana, a Pfizer aumentou o ritmo de envio de lotes. A perspectiva é que 1 milhão de unidades desembarcando por dia no Brasil vire rotina até dezembro.

Ao menos nove capitais paralisam imunização

Após um período de avanço na vacinação contra a covid-19, capitais voltaram a suspender a aplicação por causa da escassez de unidades nos postos de imunização. Até o fechamento desta edição, ao menos nove haviam paralisado suas campanhas: Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Vitória (ES), Maceió (AL), Belém (PA), Florianópolis (SC) e Natal (RN).

Diante do problema que vez ou outra atinge as campanhas pelo Brasil desde o início da vacinação, em janeiro, o Ministério da Saúde afirmou, em nota, que vai distribuir 10,2 milhões de vacinas contra o coronavírus para os estados e o Distrito Federal “nos próximos dias”.

“Na última semana, 8,7 milhões de doses dos imunizantes chegaram às unidades da federação. Ao todo, mais de 164,4 milhões de doses já foram enviadas pelo Ministério da Saúde para vacinação da população brasileira em todo o país”, informou a pasta.