Quina acumula a paga R$ 1,5 milhão no sorteio desta terça-feira

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Quina nesta segunda-feira, e com isso o prêmio acumulado para o sorteio desta terça-feira passa para R$ 1,5 milhão.

No sorteio desta segunda, cinqüenta e sete apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 6.483,59. A Quina pagou ainda R$ 141,15 para 3.937 apostas que acertaram o terno.

As apostas na Quina para o sorteio desta terça-feira podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada do país. A aposta simples custa R$ 2.

Assim como a Lotofácil, o sorteio da Quina é realizado no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, a partir das 20h.

Lotofácil sai para onze apostadores

A Lotofácil passou nesta segunda-feira por uma situação inusitada. Contrariando as loterias que acumulam vários concursos sem ganhadores, a loteria teve em seu último sorteio nada menos do que onze (isso mesmo, 11!) ganhadores do prêmio principal.

Quatro dos felizardos eram do estado de São Paulo: um da capital, um de São José do Rio Preto, um de Taubaté e um de Jundiaí. Os outros eram de Belo Horizonte (2), um de Salvador, Cuiabá, Curitiba, Lajeado, no Rio Grande do Sul e o último uma aposta feita pelo canal eletrônico.

Em função do número de ganhadores, o prêmio ficou reduzido. Cada um ganhou apenas R$ 123.406,62.

Na faixa dos 14 acertos, foram 555 apostadores premiados com R$ 732,64 e 12.377 apostas acertaram apenas 13 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 25.

Para o sorteio desta terça-feira, a Lotofácil retoma seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio é realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Super Sete acumula e prêmio salta para R$ 1,7 milhão

A Super Sete também não deu sorte para os apostadores desta segunda-feira e seu prêmio mais uma vez acumulou, saltando para R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio da Super Sete será realizado às 15h desta quarta-feira. A aposta pode ser feita até momentos antes do sorteio e o volante simples, com 7 dezenas, custa R$ 2,50.

