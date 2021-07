Prorrogadas inscrições para pessoas com deficiência no concurso do Banco do Brasil

As inscrições para pessoas com deficiência no concurso público do Banco do Brasil foram prorrogadas até o próximo dia 7 de agosto. Já quem não faz parte desse grupo tem até 23h59 desta quarta-feira (28).

O concurso visa preencher 4.480 vagas no cargo de escriturário, sendo 2 mil vagas para agente comercial, com mais 2 mil de cadastro reserva e 240 vagas para agente de tecnologia e outras 240 para reserva. Para estas últimas vagas, o candidato deve ter conhecimento em TI e trabalhar somente no Distrito Federal.



O processo seletivo reserva 5% dos postos a pessoas com deficiência e 20% a candidatos que se autodeclararem negros ou pardos, conforme determina a legislação.

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para jornada semanal de 30 horas semanais, além de ajuda alimentação de R$ 831,16.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa é de R$ 38.

Marcadas para 26 de setembro, as avaliações objetiva e discursiva terão duração de cinco horas. A primeira cobrará a resolução de 70 questões de múltipla escolha, enquanto a segunda exigirá a elaboração de um texto dissertativo.

Os interessados em participar do concurso do Banco do Brasil devem ter certificado de conclusão do ensino médio e idade mínima de 18 anos completos na data de contratação.

A prova está prevista para 26 de setembro. A prova será composta de 70 questões de conhecimentos básicos, língua portuguesa, inglês, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos para cada um dos dois cargos, como:

Agente de Tecnologia: Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.

Agente Comercial: Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

