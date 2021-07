Polícia indicia mulher que matou filha de 1 ano com mais de 20 facadas em Minas Gerais

A mulher que matou a própria filha de 1 ano com mais de 20 facadas em Barbacena, em Minas Gerais, foi indiciada pela Polícia Civil. O caso ocorreu no começo deste mês.

Segundo as autoridades, a mulher, de 35 anos e que está presa desde o dia do crime, alegou um surto para justificar o assassinato. As investigações constataram que ela fazia tratamento psiquiátrico.

A polícia também indiciou a avó da criança por omissão de socorro. Ele ouviu a neta gritar e a encontrou ferida em seguida. Porém, ao invés de ir até a casa de um vizinho próximo buscar ajuda, teria caminhado por mais de 500 metros até encontrar alguém conhecido, tempo que poderia ter sido usado para salvar o bebê.

Quando o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou à residência, a menina ainda estava viva, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia constatou que a criança foi golpeada cerca de 21 vezes no rosto e no pescoço.

A autora do crime teve a prisão temporária convertida em preventiva.